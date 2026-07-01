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AGENDA · Neuvy-Deux-Clochers

Maison de la Géologie – Yves Coppens Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers

mercredi 1 juillet 2026 · Tour de Vesvre · Neuvy-Deux-Clochers

Maison de la Géologie – Yves Coppens Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
18:30
Lieu
Tour de Vesvre
Adresse
2150 route de Vesvre
Ville
18250 Neuvy-Deux-Clochers
Département
Cher
Tarif
6.50

Partez pour un voyage à travers plus de 500 millions d’années d’histoire de la Terre à la Maison de la Géologie – Yves Coppens, installée dans les caves de la Tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers (Cher).

Tout au long de la visite, laissez-vous guider par la voix d’Yves Coppens grâce à des vidéos qui rythment le parcours. Fossiles, outils taillés de la Préhistoire, roches, minéraux et carte géologique interactive vous feront découvrir la géologie, la paléontologie et l’évolution du vivant.

En été, profitez de la fraîcheur naturelle des caves pour une visite agréable, même en période de canicule !

Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Un lieu de découverte accessible à tous, au cœur du Sancerrois.

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