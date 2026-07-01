Maison de vacances – MansA prend ses quartiers d’été MansA-Maison des Mondes Africains Paris
mercredi 1 juillet 2026 · MansA-Maison des Mondes Africains · Paris
Informations pratiques
Dès le 1er juillet 2026, la première édition de la Maison de vacances de MansA ouvre ses portes. Pendant un mois, du mercredi au samedi de 14h à 18h, MansA s’anime d’expériences partagées, célèbre l’art de la rencontre et offre des temps d’apprentissage et de repos. Résolument populaire, la Maison de Vacances est grande ouverte à tous les publics – sans prérequis, sans entrée à payer, avec ou sans réservation selon les activités.
PROGRAMME
Créer avec ses mains
Digne lignes – Initiation au diabi
Avec Massan Kourékama, découvrez le diabi, henné naturel originaire du Mali et d’Afrique de l’Ouest. Gestes, motifs et pochoirs : une pratique où l’ornement du corps devient un langage graphique, culturel et politique.
Les mercredis 1er et 29 juillet · Dès 16 ans
Gratuit · Sur réservation
Imaginer des signes et des histoires
La fabrique à signes
Avec Willina Sossou, créez une typographie collective inspirée des signes issus des mondes africains.
Les mercredis 8, 15 et 22 juillet · Dès 16 ans
Gratuit · Sur réservation
Lectures sonores
Les mots prennent voix à travers des lectures musicales, contées, poétiques, dessinées ou participatives : des histoires issues des mondes africains pour petits et grands.
Tous les mercredis de juillet
Gratuit · Sur réservation selon les âges
Explorer la maison, le quartier et la ville
La balade MansA
Une promenade entre les pièces de la maison et la rue Jacques Louvel-Tessier pour découvrir les histoires, les transformations et les liens qui relient MansA à son environnement.
Les jeudis de juillet
Gratuit · Tous publics · Sur réservation
Je construis ma rue
Avec Magali Attiogbé, imaginez en famille la rue idéale. Petits et grands créent la ville dans laquelle ils aimeraient vivre à l’aide de découpage et collage.
Les jeudis de juillet · Dès 6 ans
Gratuit · Sur réservation
Partager un moment d’hospitalité
Café / thé
Avec Buna Café, découvrez les gestes et récits liés à la cérémonie du café éthiopien. Avec Blabla-Kawa, venez rencontrer celles et ceux qui font vivre MansA autour d’une tasse.
Les vendredis de juillet
Gratuit · Tous publics
Ralentir en musique
Les siestes vinyles
Avec le collectif Minor Proof, la vinylothèque de MansA devient un espace d’écoute : jazz spirituel, polyrythmies, voix féminines et grooves africains et caribéens.
Les samedis de juillet (et le 1er août)
Gratuit · Tous publics · Sur réservation
La Parade à croquer MansA
Pour clôturer la première saison faire maison, Hopla Studio invite toutes et tous à créer une parure inspirée des imaginaires de MansA avant de partager un goûter collectif.
Vendredi 31 juillet
Gratuit · Tous publics · Sur réservation
Pendant un mois, MansA se transforme en maison de vacances pour toutes et tous : ateliers, lectures sonores, siestes vinyles, balades de quartier, cérémonies du café et moments de convivialité pour explorer les mondes africains autrement – en famille, entre amis, en solo, gratuitement.
Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 01 août 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00
MansA-Maison des Mondes Africains 26, rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris
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