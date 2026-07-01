Maison de vacances – MansA prend ses quartiers d’été MansA-Maison des Mondes Africains Paris

Informations pratiques

Dès le 1er juillet 2026, la première édition de la Maison de vacances de MansA ouvre ses portes. Pendant un mois, du mercredi au samedi de 14h à 18h, MansA s’anime d’expériences partagées, célèbre l’art de la rencontre et offre des temps d’apprentissage et de repos. Résolument populaire, la Maison de Vacances est grande ouverte à tous les publics – sans prérequis, sans entrée à payer, avec ou sans réservation selon les activités.

PROGRAMME

Créer avec ses mains

Digne lignes – Initiation au diabi

Avec Massan Kourékama, découvrez le diabi, henné naturel originaire du Mali et d’Afrique de l’Ouest. Gestes, motifs et pochoirs : une pratique où l’ornement du corps devient un langage graphique, culturel et politique.

Les mercredis 1er et 29 juillet · Dès 16 ans

Gratuit · Sur réservation

Imaginer des signes et des histoires

La fabrique à signes

Avec Willina Sossou, créez une typographie collective inspirée des signes issus des mondes africains.

Les mercredis 8, 15 et 22 juillet · Dès 16 ans

Gratuit · Sur réservation

Lectures sonores

Les mots prennent voix à travers des lectures musicales, contées, poétiques, dessinées ou participatives : des histoires issues des mondes africains pour petits et grands.

Tous les mercredis de juillet

Gratuit · Sur réservation selon les âges

Explorer la maison, le quartier et la ville

La balade MansA

Une promenade entre les pièces de la maison et la rue Jacques Louvel-Tessier pour découvrir les histoires, les transformations et les liens qui relient MansA à son environnement.

Les jeudis de juillet

Gratuit · Tous publics · Sur réservation

Je construis ma rue

Avec Magali Attiogbé, imaginez en famille la rue idéale. Petits et grands créent la ville dans laquelle ils aimeraient vivre à l’aide de découpage et collage.

Les jeudis de juillet · Dès 6 ans

Gratuit · Sur réservation

Partager un moment d’hospitalité

Café / thé

Avec Buna Café, découvrez les gestes et récits liés à la cérémonie du café éthiopien. Avec Blabla-Kawa, venez rencontrer celles et ceux qui font vivre MansA autour d’une tasse.

Les vendredis de juillet

Gratuit · Tous publics

Ralentir en musique

Les siestes vinyles

Avec le collectif Minor Proof, la vinylothèque de MansA devient un espace d’écoute : jazz spirituel, polyrythmies, voix féminines et grooves africains et caribéens.

Les samedis de juillet (et le 1er août)

Gratuit · Tous publics · Sur réservation

La Parade à croquer MansA

Pour clôturer la première saison faire maison, Hopla Studio invite toutes et tous à créer une parure inspirée des imaginaires de MansA avant de partager un goûter collectif.

Vendredi 31 juillet

Gratuit · Tous publics · Sur réservation

Pendant un mois, MansA se transforme en maison de vacances pour toutes et tous : ateliers, lectures sonores, siestes vinyles, balades de quartier, cérémonies du café et moments de convivialité pour explorer les mondes africains autrement – en famille, entre amis, en solo, gratuitement.

Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 01 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00

MansA-Maison des Mondes Africains 26, rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris



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