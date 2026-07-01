Maison Saint-Charles – Sauvegarder, transmettre, habiter, Maison Saint-Charles, Paris

Informations pratiques

Maison Saint-Charles – Sauvegarder, transmettre, habiter 19 et 20 septembre Maison Saint-Charles Paris

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Maison Saint-Charles – Sauvegarder, transmettre, habiter

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la Maison Saint-Charles, un lieu méconnu du 15e arrondissement de Paris où histoire, architecture et engagement solidaire se rencontrent.

Fondée en 1862 pour accueillir un orphelinat, la Maison Saint-Charles a porté pendant plus de 150 ans des missions d’accueil, d’éducation et de solidarité. Pendant plus d’un siècle, les Sœurs de la Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge y ont exercé leurs activités dans les domaines hospitalier, médical et éducatif, au service des personnes les plus fragiles

Soucieuse de préserver ce patrimoine, tout en poursuivant sa vocation d’accueil et de solidarité, la Congrégation a engagé une réflexion sur son avenir. Grâce à une restauration attentive, les éléments les plus remarquables, dont une chapelle de style néo-gothique, des vitraux et un jardin intérieur aux arbres centenaires, ont été préservés L’intervention d’artistes – mosaïstes, verriers – a contribué à redonner vie à cet ensemble architectural singulier.

Le site poursuit également son histoire sous une nouvelle forme. Il accueille une résidence intergénérationnelle à vocation sociale, un hôtel et des salles de réunion, portés par l’association Habitat et Humanisme Île-de-France.

Lors d’une visite guidée, vous découvrirez les espaces emblématiques – chapelle, jardins, vitraux, fresque – et comprendrez les enjeux liés à la préservation de ce lieu exceptionnel et à la poursuite de sa mission d’accueil et de solidarité.

Maison Saint-Charles 310 rue de Vaugirard 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France 01 83 75 43 38 https://www.maisonsaintcharles.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/habitat-et-humanisme-ile-de-france/evenements/visite-guidee-de-la-maison-saint-charles-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] La station de métro la plus proche est Convention, sur la ligne 12.

En bus, l’hôtel est desservi par les lignes 39, 80, 62 et Traverse 15 (arrêt Convention-Vaugirard).

En Vélib’, vous trouverez la station N°15052 (Convention Vaugirard, 185 rue de la Convention).

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©CyrilleLallement