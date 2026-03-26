Maître éventail, les mains qui fleurissent Shintai JonGlo Théâtre Mont-Dauphin
Maître éventail, les mains qui fleurissent Shintai JonGlo Théâtre Mont-Dauphin mardi 18 août 2026.
Maître éventail, les mains qui fleurissent Shintai JonGlo Théâtre
? Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:30:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Spectacle de jonglerie extrêmement visuel et captivant qui nous plonge dans un univers asiatique envoûtant. Entre poésie et prouesse, la jonglerie aux éventails géants est une discipline unique au monde ! Un moment magique qui émerveille petits et grands.
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? Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
A highly visual and captivating juggling show that plunges us into an enchanting Asian universe. Between poetry and prowess, juggling with giant fans is a discipline unique in the world! A magical moment that amazes young and old alike.
L’événement Maître éventail, les mains qui fleurissent Shintai JonGlo Théâtre Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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