Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Major-Moran

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:30:00

fin : 2027-03-16 22:30:00

Date(s) :

2027-03-16

Chanson + guest

Catherine Major et Jeff Moran forment un duo à la ville comme à la scène amoureux, parents et collaborateurs, ils unissent leurs sensibilités dans un projet musical intime et profondément incarné,

Bunker à ciel ouvert.

Cet opus marque la rencontre de deux sensibilités artistiques complémentaires et l’aboutissement d’une collaboration musicale empreinte d’émotion. Chaque chanson de l’album est née d’une profonde complicité Catherine Major en signe la musique, les arrangements et la réalisation, tandis que Jeff Moran en tisse les mots avec finesse.

À travers des compositions envoûtantes et des textes ciselés,Major-Moran explore les grands thèmes qui nous habitent la famille, l’amour et le passage du temps. Les chansons de Bunker à ciel ouvert sont des fenêtres ouvertes sur des fragments de vie, où souvenirs, espoirs et récits se croisent. L’album est un voyage sensible et authentique, porté par une orchestration riche et des interprétations vibrantes.

Ce programme s’inscrit dans la programmation du festival Chant’Appart qui présentera également un second artiste.

Durée 2h I Tout public

Placement numéroté

Tarif C

Tarif C

Plein tarif (hors abonnement) 25€

Tarif partenaires (hors abonnement) 22€

Tarif réduit (hors abonnement) 15€

Abonnés tout public 20€

Abonnés tarif réduit 13€ .

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

Song + guest

L’événement Major-Moran Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin