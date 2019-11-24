MAKER FAIRE PARIS – 2019 – 3ème édition, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

MAKER FAIRE PARIS – 2019 – 3ème édition Dimanche 24 novembre 2019, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-11-24T10:00:00+01:00 – 2019-11-24T19:00:00+01:00

Fin : 2019-11-24T10:00:00+01:00 – 2019-11-24T19:00:00+01:00

La Cite accueillera pour la 3eme fois, la Maker Faire Paris, un rassemblement national des makers consacre ,a la creativite, la fabrication et au ‘do it yourself’

Ambiance conviviale, reunion des bricoleurs, educateurs, inventeurs, ingenieurs, clubs de science, artistes, etudiants, chercheurs, amateurs eclaires ou novices, tous animes par l’envie de creer et de partager avec le plus grand nombre.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/maker-faire-paris-2019/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Rassemblement convivial des makers, consacré à la créativité, à la fabrication et au « do it yourself ». Trois thématiques : économie circulaire, les communs et l’apprentissage par le faire Sciences et société Evénements – Festicités