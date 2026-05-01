Vézelay

Makina burleska

Terrasse derrière la basilique Vézelay Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Cette semaine, la Scène Faramine accueille en résidence Catherine Vallon et sa compagnie d’acteurs-danseurs pour le projet Makina, un collectif-machine qui expérimente depuis 2017 autour du geste, de la danse et de l’acte poétique, en explorant les forces élémentaires de l’inconscient.

Don Quichotte des temps modernes, toujours en quête de libérer la vie de ses formes figées. Danses des forces de l’invisible qui viennent mettre en déroute poétique nos représentations.

Pour clore cette semaine de création, la compagnie Le Dithyrambe vous propose de partager leur expérience artistique, à la frontière de la danse, du théâtre et de la performance samedi 9 mai à Vézelay, sur l’esplanade derrière la basilique, à 14h30 ou 17h30. Durée environ 30 minutes, accès libre. .

Terrasse derrière la basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Makina burleska

L’événement Makina burleska Vézelay a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay