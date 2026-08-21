Malle aux histoires Halloween Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Guéret

Malle aux histoires Halloween

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Lectures pour les enfants.

La malle aux histoires spéciale Halloween.

Sur inscription. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Malle aux histoires Halloween

L’événement Malle aux histoires Halloween Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme