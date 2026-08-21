Informations pratiques

Guéret

Malle aux histoires spéciale Noël

8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 18:00:00

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

Malle aux histoire pour les enfants

Sur inscription .

8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Malle aux histoires spéciale Noël

L’événement Malle aux histoires spéciale Noël Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme