AGENDA · Guéret
Malle aux histoires spéciale Noël Guéret
mardi 22 décembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Malle aux histoires spéciale Noël
8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 18:00:00
fin : 2026-12-22
Date(s) :
2026-12-22
Malle aux histoire pour les enfants
Sur inscription .
8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
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English : Malle aux histoires spéciale Noël
L’événement Malle aux histoires spéciale Noël Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme
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