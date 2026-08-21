UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guéret

Malle aux histoires spéciale Noël Guéret

mardi 22 décembre 2026 · Guéret

Malle aux histoires spéciale Noël Guéret

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
8 avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

Malle aux histoires spéciale Noël

8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 18:00:00
fin : 2026-12-22

Date(s) :
2026-12-22

Malle aux histoire pour les enfants
Sur inscription   .

8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Malle aux histoires spéciale Noël

L’événement Malle aux histoires spéciale Noël Guéret a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Guéret (Creuse)