Mam’Apéro Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Mam’Apéro

Parc de Géresme Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une parenthèse estivale entre femmes à Crépy-en-Valois

Besoin de souffler, d’échanger et de prendre du temps pour vous ?

Rejoignez le Mam’Apéro, un moment convivial et bienveillant spécialement pensé pour les femmes qui souhaitent partager un instant hors du quotidien.

Dans le cadre verdoyant du Parc de Géresme, venez profiter d’une soirée d’été placée sous le signe de la détente, des rencontres et de la bonne humeur.

Au programme un pique-nique partagé, des échanges sans jugement et une occasion de s’accorder une vraie pause rien que pour soi.

Mardi 28 juillet à 19h

Parc de Géresme Crépy-en-Valois

Pique-nique partagé chacune apporte une petite spécialité sucrée, salée ou une boisson sans alcool.

Entre femmes, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante

️ Participation gratuite places limitées

Une belle occasion de se retrouver, de faire de nouvelles rencontres et de profiter d’une soirée estivale en toute simplicité.

Inscription obligatoire.

Une parenthèse estivale entre femmes à Crépy-en-Valois

Besoin de souffler, d’échanger et de prendre du temps pour vous ?

Rejoignez le Mam’Apéro, un moment convivial et bienveillant spécialement pensé pour les femmes qui souhaitent partager un instant hors du quotidien.

Dans le cadre verdoyant du Parc de Géresme, venez profiter d’une soirée d’été placée sous le signe de la détente, des rencontres et de la bonne humeur.

Au programme un pique-nique partagé, des échanges sans jugement et une occasion de s’accorder une vraie pause rien que pour soi.

Mardi 28 juillet à 19h

Parc de Géresme Crépy-en-Valois

Pique-nique partagé chacune apporte une petite spécialité sucrée, salée ou une boisson sans alcool.

Entre femmes, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante

️ Participation gratuite places limitées

Une belle occasion de se retrouver, de faire de nouvelles rencontres et de profiter d’une soirée estivale en toute simplicité.

Inscription obligatoire. .

Parc de Géresme Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

A Summer Getaway for Women in Crépy-en-Valois

Need to unwind, catch up, and take some time for yourself?

Join Mam’Apéro, a warm and welcoming gathering designed especially for women who want to share a moment away from their daily routines.

In the lush setting of Parc de Gérèsme, come enjoy a relaxing evening focused on unwinding, meeting new people, and having fun.

On the agenda: a potluck picnic, non-judgmental conversations, and a chance to treat yourself to a real break just for you.

? Tuesday, July 28 at 7:00 p.m.

? Gérèsme Park ? Crépy-en-Valois

? Potluck picnic: Everyone brings a small sweet or savory treat or a non-alcoholic beverage.

? Just for women, in a warm and welcoming atmosphere

?? Free admission—limited spaces available

A wonderful opportunity to reconnect, meet new people, and enjoy a simple summer evening.

Registration required.

L’événement Mam’Apéro Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois