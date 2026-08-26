Mammo’Tour 3e édition : Un village tout rose pour octobre ! Avenue Dorian Paris

Informations pratiques

À l’occasion d’Octobre rose, le mois national dédié à la sensibilisation et au dépistage des cancers mammaires, la CPTS Paris 12 a le plaisir de vous accueillir pour la 3ᵉ édition du Mammo’Tour.

Rendez-vous sur la place de la Nation (angle avenue Dorian) pour une journée placée sous le signe de la prévention, de la santé et du partage. Accessible à toutes et à tous, cet événement gratuit propose un village d’animations interactif et convivial pour aborder la santé mammaire sans tabou.

Au programme de cette journée :

Ateliers pratiques et démonstrations : initiez-vous aux gestes de prévention et à l’auto-examen guidée par des experts

initiez-vous aux gestes de prévention et à l’auto-examen guidée par des experts Conférences et temps d’échanges : posez toutes vos questions et dialoguez en toute liberté avec des professionnels de santé de votre quartier (médecins, infirmiers, étudiant en médecine…)

posez toutes vos questions et dialoguez en toute liberté avec des professionnels de santé de votre quartier (médecins, infirmiers, étudiant en médecine…) Espaces d’information et animations ludiques : découvrez des ressources adaptées, des brochures explicatives et des activités interactives pour mieux comprendre les enjeux du dépistage précoce

Que vous souhaitiez obtenir des réponses précises, accompagner un proche ou simplement partager un moment chaleureux, toute l’équipe de la CPTS Paris 12 sera ravie de vous recevoir.

Venez nombreuses et nombreux !

Un évènement de santé publique gratuit dédiée à la sensibilisation des dépistages des cancers mammaires

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Avenue Dorian 12 place de la nation 75012 Paris

+33764240368 antoine.schmitz@cptsparis12.fr



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