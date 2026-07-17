MANAS NATURE INTERACTIVE, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Informations pratiques

MANAS NATURE INTERACTIVE 19 et 20 septembre MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– Nature interactive (Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt)

Ce couple d’artistes transforme feuilles, sable et bois en oeuvres sensibles et poétiques. Leurs créations, où la nature devient matière et inspiration, invitent le visiteur à une expérience sensorielle unique.

Visites „express commentées“ à 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Monument emblématique de la ville, le Vieux Château doit également être considéré comme l’acte fondateur de notre cité. Vers 1020, Guy de Dénéré établit son château à motte sur les flancs de la colline dominant la Mayenne, à proximité du gué franchi par une ancienne voie romaine reliant les antiques cités du Mans et de Corseul.

Cette première bâtisse de terre et de bois est par la suite supplantée par une forteresse de pierre, dont la pièce maîtresse est un donjon cylindrique élevé dans le premier tiers du XIIIe siècle au moment où la seigneurie de Laval entre dans la sphère d’influence politique des Capétiens. Cette tour, haute de 34 mètres, est couronnée d’une galerie à vocation défensive, appelé hourd, considérée comme l’une des pièces de charpente les plus anciennes de France (1219-1221).

Devenue prison à la Révolution Française, l’ancienne demeure des comtes de Laval accueille, depuis 1967, le premier musée d’art naïf d’Europe inauguré en l’honneur du Douanier Rousseau.

Le château de Laval se visite uniquement en visite commentée du 1er septembre au 30 juin.

– Nature interactive (Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt)

© Ville de Laval