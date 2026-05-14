Manon Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Manon

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 17:55:00

fin : 2027-04-03 22:20:00

Date(s) :

2027-04-03

France, début du XVIIIe siècle. En route pour le couvent, la jeune et belle Manon fait la rencontre du Chevalier des Grieux et c’est le coup de foudre. Ensemble ils fuient à Paris. Mais Manon, attirée par le luxe et les plaisirs de la capitale, oscille entre son amour sincère pour des Grieux et la tentation d’une vie dorée. Une valse entre passion et ambition. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Manon

L’événement Manon Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne