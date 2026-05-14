Manon Loft Cinémas Châtellerault
Manon Loft Cinémas Châtellerault samedi 3 avril 2027.
Châtellerault
Manon
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 17:55:00
fin : 2027-04-03 22:20:00
Date(s) :
2027-04-03
France, début du XVIIIe siècle. En route pour le couvent, la jeune et belle Manon fait la rencontre du Chevalier des Grieux et c’est le coup de foudre. Ensemble ils fuient à Paris. Mais Manon, attirée par le luxe et les plaisirs de la capitale, oscille entre son amour sincère pour des Grieux et la tentation d’une vie dorée. Une valse entre passion et ambition. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Manon
L’événement Manon Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Yu-Gi-Oh ! The Darkside of Dimensions Loft Cinémas Châtellerault 14 mai 2026
- In The Mood for Love Loft Cinémas Châtellerault 15 mai 2026
- Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault 17 mai 2026
- Le Cid Loft Cinémas Châtellerault 17 mai 2026
- Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault 19 mai 2026