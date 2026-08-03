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AGENDA · Perpignan

MANU CLABECQ EXPO ELMEDIATOR Perpignan

vendredi 18 septembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan

MANU CLABECQ EXPO ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
ELMEDIATOR
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

MANU CLABECQ EXPO

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-18

Au Théâtre de l’Archipel Le Carré Découvrez le travail de Manu Clabecq.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Carré: Discover the work of Manu Clabecq.

L’événement MANU CLABECQ EXPO Perpignan a été mis à jour le 2026-07-28 par PERPIGNAN TOURISME

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