Manuscrit Caumont Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris

Informations pratiques

Concert-présentation, autour du Manuscrit Caumont

Par Denis Herlin et Aline Zylberach

Concert restitution de la master classe de Denis Herlin

avec les étudiants du département des musiques anciennes et pratiques historiques

En partenariat avec la Fondation Royaumont

Concert et présentation du manuscrit Caumon des archives de la Bibliothèque Lagrange-Fleuret

Le lundi 16 novembre 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-16T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-16T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-16T19:00:00+02:00_2026-11-16T20:30:00+02:00

Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret 11 bis rue de Vézelay 75008 Paris

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