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Manuscrit Caumont Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris

lundi 16 novembre 2026 · Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret · Paris

Manuscrit Caumont Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret
Adresse
11 bis rue de Vézelay
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Concert-présentation, autour du Manuscrit Caumont
Par Denis Herlin et Aline Zylberach

Concert restitution de la master classe de Denis Herlin
avec les étudiants du département des musiques anciennes et pratiques historiques

En partenariat avec la Fondation Royaumont

Concert et présentation du manuscrit Caumon des archives de la Bibliothèque Lagrange-Fleuret
Le lundi 16 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-16T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-16T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-16T19:00:00+02:00_2026-11-16T20:30:00+02:00

Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret 11 bis rue de Vézelay  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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