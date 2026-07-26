Manuscrit Caumont Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris
lundi 16 novembre 2026 · Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret · Paris
Informations pratiques
Concert-présentation, autour du Manuscrit Caumont
Par Denis Herlin et Aline Zylberach
Concert restitution de la master classe de Denis Herlin
avec les étudiants du département des musiques anciennes et pratiques historiques
En partenariat avec la Fondation Royaumont
Concert et présentation du manuscrit Caumon des archives de la Bibliothèque Lagrange-Fleuret
Le lundi 16 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-16T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-16T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-16T19:00:00+02:00_2026-11-16T20:30:00+02:00
Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret 11 bis rue de Vézelay 75008 Paris
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