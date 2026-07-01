Maquillage artistique, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

vendredi 10 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Maquillage artistique Vendredi 10 juillet, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sans inscription _ Familles, dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Du maquillage coloré et ludique pour les plus jeunes aux créations élaborées et sophistiquées pour les adultes, chaque visage est une toile vierge sur laquelle Valérie Signoret, maquilleuse professionnelle, laisse libre cours à son imagination créative ou propose un motif de votre choix, des personnages de films ou de BD…

Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Valérie Signoret, maquilleuse professionnelle, vous propose une animation maquillage _ en continu de 15h à 19h

Ville de Nevers, Nevers Agglo