MAQUINA. 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

MAQUINA.

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 23:00:00

Date(s) :

2026-10-13

MAQUINA. incarne à merveille l’énergie collective et l’euphorie que seule la musique live peut susciter.

Le trio lisboète s’est forgé une solide réputation en réunissant sur le même dancefloor punks et habitués des clubs. Fort de plus de 250 concerts et de nombreuses apparitions dans les plus grands festivals européens, le groupe poursuit son ascension. Encore porté par le succès de sa première tournée au Brésil et par sa performance remarquée pour KEXP lors des Trans Musicales 2025, MAQUINA. ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre avec son deuxième album, BODY TRANSMISSION. Véritable décharge d’adrénaline, ce nouvel opus explore un territoire où se croisent noise rock incandescent, metal motorik et punk industriel. Un disque puissant, physique et hypnotique, conçu pour ne jamais laisser retomber la tension et qui augure d’un live sauvage dont personne ne sortira indemne. .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

MAQUINA. embodies the collective energy and euphoria that only live music can evoke.

L’événement MAQUINA. Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME