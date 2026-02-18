Marathon de la Mer, Palais des sports Damrémont, Boulogne-sur-Mer
Marathon de la Mer, Palais des sports Damrémont, Boulogne-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Marathon de la Mer Samedi 2 mai, 08h30 Palais des sports Damrémont Pas-de-Calais
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:30:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00
10 km, semi & marathon au cœur de la Côte d’Opale, le 2 mai 2026 le Marathon de la Mer se déroulera dans une ambiance festive et conviviale en bord de mer.
Palais des sports Damrémont Boulevard Chanzy, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.marathondelamer.com/ »}]
Rendez-vous le samedi 2 mai pour la 2e édition du Marathon de la Mer
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