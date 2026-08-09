Marathon L’automnale 2026 Parc de la Villette Paris
dimanche 15 novembre 2026 · Parc de la Villette · Paris
Informations pratiques
Le 15 novembre 2026, L’Automnale vous emmène à travers 7 quartiers de l’Est parisien.
42,195 km pensés pour être vécus ensemble.
Ici, on ne court pas seulement pour le chrono. On court pour découvrir la ville, partager une expérience et vivre un marathon à taille humaine.
Parcours inédit
Chronométrage officiel
Ambiance conviviale
Ouvert à toutes et tous
Chacun son rythme
Les inscriptions sont ouvertes :
https://lautomnale.com
Courir, traverser des quartiers, partager l’effort et être soutenu.
Le dimanche 15 novembre 2026
de 08h00 à 14h00
payant Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-15T09:00:00+01:00
fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-15T08:00:00+02:00_2026-11-15T14:00:00+02:00
Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris
https://www.lautomnale.com +33647888156 contact@lautomnale.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61592622414746 https://www.facebook.com/profile.php?id=61592622414746
Afficher la carte du lieu Parc de la Villette et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris 9 août 2026
- Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 9 août 2026
- Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris 9 août 2026
- Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 9 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026