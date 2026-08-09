Marathon L’automnale 2026 Parc de la Villette Paris

dimanche 15 novembre 2026 · Parc de la Villette · Paris

Informations pratiques

Le 15 novembre 2026, L’Automnale vous emmène à travers 7 quartiers de l’Est parisien.

42,195 km pensés pour être vécus ensemble.

Ici, on ne court pas seulement pour le chrono. On court pour découvrir la ville, partager une expérience et vivre un marathon à taille humaine.

Parcours inédit

Chronométrage officiel

Ambiance conviviale

Ouvert à toutes et tous

Chacun son rythme

Les inscriptions sont ouvertes :

https://lautomnale.com

Courir, traverser des quartiers, partager l’effort et être soutenu.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 08h00 à 14h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T09:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T08:00:00+02:00_2026-11-15T14:00:00+02:00

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

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