UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Marathon L’automnale 2026 Parc de la Villette Paris

dimanche 15 novembre 2026 · Parc de la Villette · Paris

Marathon L’automnale 2026 Parc de la Villette Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Parc de la Villette
Adresse
Prairie du Cercle Nord
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Le 15 novembre 2026, L’Automnale vous emmène à travers 7 quartiers de l’Est parisien.

42,195 km pensés pour être vécus ensemble.

Ici, on ne court pas seulement pour le chrono. On court pour découvrir la ville, partager une expérience et vivre un marathon à taille humaine.

Parcours inédit

Chronométrage officiel

Ambiance conviviale

Ouvert à toutes et tous

Chacun son rythme

Les inscriptions sont ouvertes :

https://lautomnale.com

Courir, traverser des quartiers, partager l’effort et être soutenu.
Le dimanche 15 novembre 2026
de 08h00 à 14h00
payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-15T09:00:00+01:00
fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-15T08:00:00+02:00_2026-11-15T14:00:00+02:00

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord  75019 Paris
https://www.lautomnale.com +33647888156 contact@lautomnale.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61592622414746 https://www.facebook.com/profile.php?id=61592622414746


Afficher la carte du lieu Parc de la Villette et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)