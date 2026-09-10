Marathon photo sur le territoire de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, Labruguière, Labruguière

Informations pratiques

Marathon photo sur le territoire de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet 19 et 20 septembre Labruguière Tarn

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, le musée Arthur-Batut organise un marathon photo au centre culturel Le Rond-Point, à Labruguière.

La participation est gratuite et ouverte à tous les photographes amateurs, quel que soit leur âge. Trois catégories sont proposées : enfants, adolescents et adultes. Les prises de vue pourront être réalisées avec un appareil photo numérique ou un smartphone. Plus que la prouesse technique, c’est avant tout la créativité qui sera récompensée.

Le départ aura lieu le samedi 19 septembre à 9h, au centre culturel Le Rond-Point. Le thème du marathon sera dévoilé à cette occasion.

Un jury composé de cinq professionnels des arts visuels distinguera vingt participants répartis dans les trois catégories. Le premier prix adulte sera un séjour de deux jours aux Rencontres d’Arles 2027, comprenant un pass pour l’ensemble des expositions et une nuit sur place. Le deuxième prix adulte sera également récompensé par un pass pour les Rencontres d’Arles. De nombreux autres lots seront remis, parmi lesquels des photographies encadrées d’Arthur Batut, des livres et des appareils photo destinés aux plus jeunes.

En 2027, le musée consacrera une exposition aux photographies réalisées pendant le marathon. Les images des dix premiers lauréats feront l’objet d’un tirage au format A3 sur plaque de PVC, qui leur sera ensuite offert. Les autres photographies seront présentées sous la forme d’un défilement vidéo.

L’annonce des lauréats aura lieu le dimanche à 11h30.

Labruguière 1 Place de l’Europe 81210 Labruguière Labruguière 81290 Tarn Occitanie 0563821063 https://arthurbatut.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057348674512 [{« type »: « email », « value »: « marathonphotobatut@gmail.com »}] Le Musée Arthur Batut valorise l’œuvre de ce personnage aux multiples facettes, qui marque de son empreinte l’histoire de la photographie en étant le premier à obtenir, dès 1888, la première vue aérienne avec un cerf-volant.

Autour du musée, sont présentées chaque année trois à quatre expositions de photographies contemporaines ou patrimoniales. En période estivale, le festival A ciel ouvert invite vous propose de découvrir le centre historique de Labruguière au fil d’un parcours jalonné de photographies en grand format. Gare SNCF à 10mn à pied, parkings gratuits à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous lors des Journées du Patrimoine, Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026, au Musée Arthur Batut, centre culturel Le Rond Point à Labruguière pour un marathon photo.

Photo marathon 2025 © Pierre Jimenez