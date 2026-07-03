Marc Lacourt, La Manufacture, CDCN, Bordeaux

Informations pratiques

Marc Lacourt 10 et 11 juin 2027 La Manufacture, CDCN Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T14:30:00+02:00 – 2027-06-10T15:20:00+02:00

Fin : 2027-06-11T19:30:00+02:00 – 2027-06-11T20:20:00+02:00

Famille | Danse à partir de 6 ans

Invité par l’Opéra National de Bordeaux pour une création jeune public avec une partie des danseurs du Ballet, Marc Lacourt a imaginé avec eux un grand détournement des blockbusters classiques, de Giselle à Raymonda en passant par Roméo et Juliette. Une danse qui relie les êtres humains dans le plaisir du jeu où libertés et technicité dialoguent dans un joyeux chaos. Une rencontre inédite entre l’univers absurde et ludique de Marc Lacourt et celui de la danse classique !

Autour du Spectacle

Jeudi 10 juin 14 h 30 : séance pour les scolaires

Production Opéra National de Bordeaux, en partenariat avec la MA Compagnie, la Manufacture CDCN et le Théâtre Scène nationale d’Angoulême

Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

La Manufacture, CDCN 226 Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-danse-marc-lacourt-89141 »}]

Je suis partie danser. Ne m’attends pas. Giselle Famille