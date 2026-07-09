MARC ROUGÉ Le Petit Kursaal Besançon
vendredi 30 avril 2027 · Le Petit Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
MARC ROUGÉ
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:00:00
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2027-04-30
Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ?
Marc Rougé revient sur scène pour raconter, avec autodérision et humour, sa propre reconversion… puisqu’il a réellement tout quitté.
Après des années passées dans le monde de l’entreprise, il part de son absurdité pour élargir son regard à des sujets plus universels comme l’amour, la famille et les relations humaines.
Avec un style qui réhabilite la tradition du sketch tout en s’inscrivant dans un stand-up moderne d’observation, Marc révèle la poésie du quotidien avec finesse et intelligence.
Un spectacle à dominante drôle, sensible et accessible. .
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : MARC ROUGÉ
L’événement MARC ROUGÉ Besançon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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