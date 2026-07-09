MARC ROUGÉ Le Petit Kursaal Besançon

Informations pratiques

Besançon

MARC ROUGÉ

Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30 20:00:00

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-30

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ?

Marc Rougé revient sur scène pour raconter, avec autodérision et humour, sa propre reconversion… puisqu’il a réellement tout quitté.

Après des années passées dans le monde de l’entreprise, il part de son absurdité pour élargir son regard à des sujets plus universels comme l’amour, la famille et les relations humaines.

Avec un style qui réhabilite la tradition du sketch tout en s’inscrivant dans un stand-up moderne d’observation, Marc révèle la poésie du quotidien avec finesse et intelligence.

Un spectacle à dominante drôle, sensible et accessible. .

Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARC ROUGÉ

L’événement MARC ROUGÉ Besançon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)