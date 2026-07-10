Marcel Mule Celebration Concours international pour quatuor de saxophones Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS
vendredi 18 septembre 2026 · Conservatoire Municipal Frédéric Chopin · PARIS
Informations pratiques
Une vingtaine d’ensembles venus des quatre coins du Monde vont concourir vendredi 18 septembre pour accéder à la grande finale de dimanche 20 septembre à l’Eglise Saint Merry de Paris. Un jury d’exception est invité pour cet événement unique en son genre. L’épreuve éliminatoire qui se déroulera toute la journée et en soirée est libre d’accès. Marcel Mule, père fondateur de l’Ecole classique française du saxophone fête son 125ème anniversaire cette année. Le concours est public.
Il sera possible de réserver votrce place à partir du 1er septembre.
Dans le cadre du Festival Marcel Mule, Célébration dans toute l’Ile de France du 13 au 24 septembre 2026, le conservatoire est heureux d’accueillir les épreuves éliminatoires du concours international pour quatuor de saxophones Marcel Mule.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 10h30 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T10:30:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 PARIS
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