Marché à l’ermitage et concert de Super K7 Fougerolles-Saint-Valbert
Marché à l’ermitage et concert de Super K7 Fougerolles-Saint-Valbert vendredi 8 mai 2026.
Fougerolles-Saint-Valbert
Marché à l’ermitage et concert de Super K7
Auberge de l’Ermitage de St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’Auberge de l’Ermitage St-Valbert vous accueille de 16h à 21h dans un lieu unique pour son deuxième marché, une trentaine d’exposants de qualité pour sublimer les produits et valeurs de notre territoire !
A 18h30, un live à ne pas louper sous aucun prétexte, ambiance garantie avec SUPER K7 ! Un banjo, une contrebasse et une guitare électrique (et une petite stompbox aussi) et un répertoire composé de morceaux des années 80-90 en grosse majorité mais complètement revisités et réarrangés, un moment festif à partager, chanter et danser !
Nous aurons quelques 250 places assises, restauration et boissons de qualité et locales…
Un grand moment à venir partager dans la joie et la bonne humeur avec nous, ce moment que vous retrouverez tous les 2ème vendredi du mois… .
Auberge de l’Ermitage de St Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 55 21 22
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English : Marché à l’ermitage et concert de Super K7
L’événement Marché à l’ermitage et concert de Super K7 Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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