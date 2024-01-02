Marché à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Marché à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé mardi 2 janvier 2024.
Marcilhac-sur-Célé
Marché à Marcilhac-sur-Célé
Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-01-02 16:00:00
fin : 2025-05-27 19:00:00
Date(s) :
2024-01-02 2024-01-09 2024-01-16 2024-01-23 2024-01-30 2024-02-06 2024-02-13 2024-02-20 2024-02-27 2024-03-05 2024-03-12 2024-03-19 2024-03-26 2024-04-02 2024-04-09 2024-04-16 2024-04-23 2024-04-30 2024-05-07 2024-05-14
Venez découvrir les produits locaux !
Venez découvrir les produits locaux !
.
Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 61 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover local products!
L’événement Marché à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-28 par ADT46
À voir aussi à Marcilhac-sur-Célé (Lot)
- Célé’té à Marcilhac Forêt et climat, comprendre l’interaction entre l’air, l’eau et la végétation. Marcilhac-sur-Célé 11 juin 2026
- CONCERT BAROQUE avec l’ Ensemble FLORILÂME Marcilhac-sur-Célé 19 juin 2026
- Exposition Figures de pierre -l’art roman dans le Lot à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 1 juillet 2026
- Stage Reliure et Croquis rue des remparts Marcilhac-sur-Célé 11 juillet 2026
- Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 14 juillet 2026