Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers
Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers dimanche 28 septembre 2025.
Saint Géry-Vers
Marché à Saint-Géry
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-12-14 12:30:00
Date(s) :
2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08
Tous les dimanches, marché organisé et géré par l’association Amitié et loisirs .
Tous les dimanches, marché organisé et géré par l’association Amitié et loisirs .
.
Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Sunday, market organized and run by the Amitié et loisirs association.
L’événement Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint Géry-Vers (Lot)
- Festival Cahors Juin Jardins Le jardin des murs-murs Saint Géry-Vers 13 juin 2026
- Concert Davy Kilembe visite Brassens, Saint Géry-Vers 13 juin 2026
- Marché des Saveurs à Vers Saint Géry-Vers 18 juin 2026
- Journée conviviale avec la LPO Saint Géry-Vers 20 juin 2026
- Natura Danse Saint Géry-Vers 20 juin 2026