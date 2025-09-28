Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers

Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers

Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers dimanche 28 septembre 2025.

Ville : 46330 Saint Géry-Vers

Département : Lot

Début : dimanche 28 septembre 2025

Fin : dimanche 28 septembre 2025

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Saint Géry-Vers

Marché à Saint-Géry

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-12-14 12:30:00

Date(s) :
2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08

Tous les dimanches, marché organisé et géré par l’association Amitié et loisirs .

Tous les dimanches, marché organisé et géré par l’association Amitié et loisirs .

  .

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Sunday, market organized and run by the Amitié et loisirs association.

L’événement Marché à Saint-Géry Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Saint Géry-Vers (Lot)