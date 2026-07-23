AGENDA · Crach
Marché animé Crach
jeudi 23 juillet 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Marché animé
Place de l’église Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Découvrez les traditions bretonnes, les artistes locaux et les saveurs du marché de Crac’h dans une ambiance conviviale !
Animation dansante avec le Cercle Celtique de Crac’h,
Dégustation de produits locaux. .
Place de l’église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Marché animé Crach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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