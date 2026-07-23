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AGENDA · Crach

Marché animé Crach

jeudi 23 juillet 2026 · Crach

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
56950 Crach
Département
Morbihan
Tarif

Crach

Marché animé

Place de l’église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06

Découvrez les traditions bretonnes, les artistes locaux et les saveurs du marché de Crac’h dans une ambiance conviviale !

Animation dansante avec le Cercle Celtique de Crac’h,
Dégustation de produits locaux.   .

Place de l’église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

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English :

L’événement Marché animé Crach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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