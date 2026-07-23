Informations pratiques

Crach

Marché animé

Place de l’église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Découvrez les traditions bretonnes, les artistes locaux et les saveurs du marché de Crac’h dans une ambiance conviviale !

Animation dansante avec le Cercle Celtique de Crac’h,

Dégustation de produits locaux. .

Place de l’église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Marché animé Crach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon