Marché artisanal et créateurs, Église Saint-Martin, Rousson

Informations pratiques

Marché artisanal et créateurs Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Martin Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ne manquez pas le marché de producteurs et d’artisans locaux qui se tiendra sur la place.

Venez découvrir leurs produits authentiques et soutenir ces artisans passionnés.

Deux animations captivantes seront également au rendez-vous : une démonstration de forge et un atelier de vannerie.

Église Saint-Martin 1 Chemin du Plateau, 30340 Rousson, France Rousson 30340 Gard Occitanie 0466523215 https://www.cevennes-tourisme.fr/je-prepare/a-voir-a-faire/eglise-saint-martin-rousson-fr-3925826 Cette église du XIIe siècle se trouve aujourd’hui isolée, le centre de peuplement s’étant déplacé vers la plaine. Elle était le siège d’un prieuré qui dépendait du diocèse d’Uzès. En 1472, lorsque l’église Saint-Jean d’Alais fut érigée en collégiale, Rousson fut uni à ce nouveau chapitre. Par la suite, le prieur, désigné par le chapitre d’Alais, présentait son vicaire à la collation de l’évêque d’Uzès. La date de construction des bâtiments du prieuré (1617) se place dans la période de prospérité des revenus du prieuré. L’examen de l’ensemble des constructions fait apparaître plusieurs campagnes de construction. Au XIIe siècle, construction de la nef, de l’abside centrale et des deux absidioles qui terminent le transept. La couverture de la nef a entièrement été refaite vers le début du XVIIe siècle, sur des doubleaux postiches qui retombent, tantôt au droit des piliers, tantôt sur les reins des grandes arcades. A cette époque, la toiture a été surélevée et refaite en tuiles canal. Les deux chapelles qui ont été ajoutées au nord et au sud de la travée du fond, sont couvertes d’ogives d’apparence moderne. La salle basse qui relie le prieuré au fond de la nef est une construction moderne. La sacristie est une adjonction du XIXe siècle.

Ne manquez pas le marché de producteurs et artisans locaux qui se tiendra sur la place.Venez decouvrir leurs produits authentiques et soutenir nos artisans passionés. Deux animations captivantes au…

©selzer bianca