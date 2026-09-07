UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Omer

MARCHÉ ARTISANAL : MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX ET SALON DE THÉ ÉPHÉMÈRE, Clos du Bailli, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · Clos du Bailli · Saint-Omer

MARCHÉ ARTISANAL : MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX ET SALON DE THÉ ÉPHÉMÈRE, Clos du Bailli, Saint-Omer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Clos du Bailli
Adresse
17 bis, Enclos Notre Dame, Saint-Omer
Ville
62500 Saint-Omer
Département
Pas-de-Calais

MARCHÉ ARTISANAL : MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX ET SALON DE THÉ ÉPHÉMÈRE Samedi 19 septembre, 09h30 Clos du Bailli Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez flâner au marché des artisans locaux du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny ! Créations authentiques, savoir-faire régional et ambiance conviviale vous y attendent. Un salon de thé éphémère sera ouvert pour l’occasion.

Clos du Bailli 17 bis, Enclos Notre Dame, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez flâner au marché des artisans locaux du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny ! Créations authentiques, savoir-faire régional et ambiance conviviale vous y attendent. Un salon de thé éphémère…

©Clos du Bailli

À voir aussi à Saint-Omer (Pas-de-Calais)