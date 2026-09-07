MARCHÉ ARTISANAL : MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX ET SALON DE THÉ ÉPHÉMÈRE, Clos du Bailli, Saint-Omer

Informations pratiques

MARCHÉ ARTISANAL : MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX ET SALON DE THÉ ÉPHÉMÈRE Samedi 19 septembre, 09h30 Clos du Bailli Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez flâner au marché des artisans locaux du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny ! Créations authentiques, savoir-faire régional et ambiance conviviale vous y attendent. Un salon de thé éphémère sera ouvert pour l’occasion.

Clos du Bailli 17 bis, Enclos Notre Dame, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez flâner au marché des artisans locaux du Clos du Bailli et du gîte de Monsigny ! Créations authentiques, savoir-faire régional et ambiance conviviale vous y attendent. Un salon de thé éphémère…

©Clos du Bailli