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AGENDA · Anduze

Marché artisanal, Plan de Brie, Anduze

samedi 8 août 2026 · Plan de Brie · Anduze

Marché artisanal, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Plan de Brie
Adresse
Plan de Brie, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard

Marché artisanal Samedi 8 août, 09h00 Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Proposé par l’association “À la rencontre des artisans”.

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