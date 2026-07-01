AGENDA · Anduze
Marché artisanal, Plan de Brie, Anduze
samedi 8 août 2026 · Plan de Brie · Anduze
Informations pratiques
Marché artisanal Samedi 8 août, 09h00 Plan de Brie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00
Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Proposé par l’association “À la rencontre des artisans”.
À voir aussi à Anduze (Gard)
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