Marché artisanal, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Marché artisanal Samedi 8 août, 09h00 Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Proposé par l’association “À la rencontre des artisans”.