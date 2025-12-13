Bar-le-Duc

Marché athlétique Paris-Colmar

Avenue Gambetta Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

La Marche Athlétique Paris-Colmar fait étape à Bar-le-Duc !

À l’occasion des 100 ans de cette mythique épreuve internationale de marche athlétique, les participants traverseront notre ville.

Venez encourager les athlètes engagés dans cette aventure sportive hors du commun reliant Paris à Colmar, et partager un moment convivial autour de cet événement emblématique du sport d’endurance.

Rendez-vous avenue Gambetta de 18h30 à 1h00 du matin.Tout public

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Avenue Gambetta Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est communication@barleduc.fr

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English :

Marche Athlétique Paris-Colmar stops off in Bar-le-Duc!

To mark the 100th anniversary of this legendary international race, the participants will be passing through our town.

Come and cheer on the athletes engaged in this extraordinary sporting adventure from Paris to Colmar, and share a convivial moment around this emblematic endurance sport event.

Meet on avenue Gambetta from 6.30pm to 1am.

L’événement Marché athlétique Paris-Colmar Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SUD MEUSE