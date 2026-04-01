Marché au plantes Lizant
Marché au plantes Lizant dimanche 19 avril 2026.
Lizant
Marché au plantes
Place de la Mairie Lizant Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Marché aux plantes, produits du terroir, exposition de tableaux.
Ventes/échanges, restaurant & buvette. .
Place de la Mairie Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 19 02 15
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English : Marché au plantes
L’événement Marché au plantes Lizant a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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