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Marché au plantes Lizant

Marché au plantes Lizant

Marché au plantes Lizant dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 86400 Lizant

Département : Vienne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lizant

Marché au plantes

Place de la Mairie Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Marché aux plantes, produits du terroir, exposition de tableaux.
Ventes/échanges, restaurant & buvette.   .

Place de la Mairie Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 19 02 15 

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English : Marché au plantes

L’événement Marché au plantes Lizant a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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