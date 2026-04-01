Lizant

Marché au plantes

Place de la Mairie Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Marché aux plantes, produits du terroir, exposition de tableaux.

Ventes/échanges, restaurant & buvette. .

Place de la Mairie Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 19 02 15

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English : Marché au plantes

L’événement Marché au plantes Lizant a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou