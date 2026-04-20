AGENDA · Duras
Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras
dimanche 18 avril 2027 · Duras
Informations pratiques
Duras
Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat
Le Bourg Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-18 08:00:00
fin : 2027-04-18 17:30:00
Date(s) :
2027-04-18
Toute la journée vide greniers , marché aux fleurs et artisanat au cœur du village. .
Le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06 otsi.duras@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat
L’événement Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Duras (Lot-et-Garonne)
- Festival de l’espoir Concerts et spectacles tout public au profit des récoltes de l’Espoir Duras 11 septembre 2026
- Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir Duras 12 septembre 2026
- Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir Duras 13 septembre 2026
- L’artisanat : un patrimoine, Château de Duras, Duras 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine au Château de Duras Duras 19 septembre 2026