Marché aux Puces Châlons-en-Champagne
Marché aux Puces Châlons-en-Champagne dimanche 31 mai 2026.
Marché aux Puces
Place Godart Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : 
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-09-27
Tout public
Marché aux puces sur la place Godart, rue des Fripiers et rue Gambetta.
Retrouvez les brocanteurs et antiquaires professionnels. L’occasion pour vous de dénicher vos plus belles trouvailles et d’échanger avec de vrais passionnés.
Bibelots, tapis, fripes, vinyles, livres, meubles, décorations, vaisselle, etc. .
Place Godart Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lesvitrines.ucia@foiredechalons.com
