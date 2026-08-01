Marché aux puces Pont-de-Vaux
dimanche 9 août 2026 · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Marché aux puces
Place de la promenade, de l’arquebuse et avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Ouvert aux professionnels et aux particuliers.
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Place de la promenade, de l’arquebuse et avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 76 58 45 emeric.landre@orange.fr
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English : Fleemarket
Open to professionals and individuals.
L’événement Marché aux puces Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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