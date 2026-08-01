Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Marché aux puces

Place de la promenade, de l’arquebuse et avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Ouvert aux professionnels et aux particuliers.

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Place de la promenade, de l’arquebuse et avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 76 58 45 emeric.landre@orange.fr

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English : Fleemarket

Open to professionals and individuals.

L’événement Marché aux puces Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux