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Marche Bleue, Complexe sportif régional, Carvin

lundi 5 octobre 2026 · Complexe sportif régional · Carvin

Marche Bleue, Complexe sportif régional, Carvin

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
Complexe sportif régional
Adresse
Avenue François Mitterrand (ex Route de Meurchin) - 62220 Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit, sans inscription

Marche Bleue Lundi 5 octobre, 09h30 Complexe sportif régional Pas-de-Calais

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T09:30:00+02:00 – 2026-10-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T09:30:00+02:00 – 2026-10-05T11:00:00+02:00

Carvin se dévoile au rythme de vos pas à travers une boucle de 8km.
Départ du Complexe sportif

Complexe sportif régional Avenue François Mitterrand (ex Route de Meurchin) – 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 36 80 http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/complexe-sportif-regional.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 76 07 »}] Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
A la découverte de Carvin en marchant MARCHE SEMAINE BLEUE

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