Marche Bleue, Complexe sportif régional, Carvin

Informations pratiques

Marche Bleue Lundi 5 octobre, 09h30 Complexe sportif régional Pas-de-Calais

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T09:30:00+02:00 – 2026-10-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T09:30:00+02:00 – 2026-10-05T11:00:00+02:00

Carvin se dévoile au rythme de vos pas à travers une boucle de 8km.

Départ du Complexe sportif

Complexe sportif régional Avenue François Mitterrand (ex Route de Meurchin) – 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 36 80 http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/complexe-sportif-regional.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 76 07 »}] Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

A la découverte de Carvin en marchant MARCHE SEMAINE BLEUE