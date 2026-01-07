Marché & Co Fabrico Valence

Marché & Co Fabrico Valence mercredi 4 février 2026.

Marché & Co

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-18 19:00:00

Date(s) :
2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04 2026-03-18

Marché de producteur·ices locaux à 3 prix.
Buvette locale.
Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   tierslieunourriciervalence@parenthese.org

English :

Local producers’ market at 3 prices.
Local refreshments.

L’événement Marché & Co Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme