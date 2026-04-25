Marché d’artistes d’Art et création du Sud Place de l’Université Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Marché d’artistes d’Art et création du Sud

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 18h30.

Du 13/06 au 27/06/2026 le samedi de 9h à 18h30.

Samedi 4 juillet 2026 de 9h à 18h30.

Samedi 29 août 2026 de 9h à 18h30.

Du 05/09 au 26/09/2026 le samedi de 9h à 18h30.

Du 10/10 au 24/10/2026 le samedi de 9h à 18h30.

Samedi 7 novembre 2026 de 9h à 18h30.

Samedi 14 novembre 2026 de 9h à 18h30.

Samedi 5 décembre 2026 de 9h à 18h30.

Samedi 12 décembre 2026 de 9h à 18h30. Place de l’Université Face à la Cathédrale Saint Sauveur Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-11-07 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13 2026-07-04 2026-08-29 2026-09-05 2026-10-10 2026-11-07 2026-11-14 2026-12-05 2026-12-12

L’association Art et Création du Sud organise des marchés d’Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs, Photographes…Venez découvrir des artistes locaux dans un quartier historique d’Aix-en-Provence.

Ces petits marchés artistiques, qui se tiennent le samedi Place de l’université face à la Cathédrale Saint-Sauveur, sont ainsi l’occasion pour les Aixois comme pour les touristes de flâner, découvrir voire s’offrir une œuvre unique d’un artiste local. .

Place de l’Université Face à la Cathédrale Saint Sauveur Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 31 46 24 acs.aixenprovence@gmail.com

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English :

Art et Création du Sud organizes exhibitions of paintings, sculptures, engravings and original photographs. Come and discover local artists in a historic district of Aix-en-Provence.

L’événement Marché d’artistes d’Art et création du Sud Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence