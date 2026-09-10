Informations pratiques

Limoges

Marché de céramique

Place des Jacobins Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

À l’initiative de la boutique-atelier Chamothé, la place des Jacobins à Limoges se transforme en un véritable rendez-vous dédié à la céramique. Venez découvrir le travail de 37 céramistes venus de la région et d’ailleurs pièces utilitaires, objets décoratifs, faïence, grès et porcelaine, il y en aura pour tous les goûts. Profitez également d’une pause au café céramique, où des boissons locales seront servies dans les créations des artisans exposants.

C’est l’occasion d’admirer de belles pièces et de repartir avec des créations artisanales uniques ! .

Place des Jacobins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine atelierchamothe@gmail.com

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English : Marché de céramique

L’événement Marché de céramique Limoges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole