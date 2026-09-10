Marché de céramique Limoges
dimanche 13 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Marché de céramique
Place des Jacobins Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
À l’initiative de la boutique-atelier Chamothé, la place des Jacobins à Limoges se transforme en un véritable rendez-vous dédié à la céramique. Venez découvrir le travail de 37 céramistes venus de la région et d’ailleurs pièces utilitaires, objets décoratifs, faïence, grès et porcelaine, il y en aura pour tous les goûts. Profitez également d’une pause au café céramique, où des boissons locales seront servies dans les créations des artisans exposants.
C’est l’occasion d’admirer de belles pièces et de repartir avec des créations artisanales uniques ! .
Place des Jacobins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine atelierchamothe@gmail.com
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English : Marché de céramique
L’événement Marché de céramique Limoges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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