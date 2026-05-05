Marché de Fréquence Bio Biocoop Fréquence Bio Venoix Caen
Marché de Fréquence Bio Biocoop Fréquence Bio Venoix Caen dimanche 14 juin 2026.
Caen
Marché de Fréquence Bio
Biocoop Fréquence Bio Venoix 35 Avenue Henry Chéron Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Fréquence Bio organise la deuxième édition de son marché qui se déroulera le dimanche 14 juin . Au programme, des productrices et producteurs engagés, des associations locales, des artisans et artisanes, des animations, de la restauration et un gros gâteau d’anniversaire à partager.
Fréquence Bio organise la deuxième édition de son marché qui se déroulera le dimanche 14 juin de 11h à 17h sur le parking du magasin.
Au programme, des productrices et producteurs engagés, des associations locales, des artisans et artisanes, des animations, de la restauration et un gros gâteau d’anniversaire à partager.
Ouvert à toutes et à tous .
Biocoop Fréquence Bio Venoix 35 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 77 74 07 atoutain.pro@gmail.com
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English : Marché de Fréquence Bio
Fréquence Bio is organising the second edition of its market on Sunday 14 June. On the programme: committed producers, local associations, craftsmen and women, entertainment, food and a big birthday cake to share.
L’événement Marché de Fréquence Bio Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer
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