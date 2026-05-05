Marché de Fréquence Bio Biocoop Fréquence Bio Venoix Caen

Caen

Marché de Fréquence Bio

Biocoop Fréquence Bio Venoix 35 Avenue Henry Chéron Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Fréquence Bio organise la deuxième édition de son marché qui se déroulera le dimanche 14 juin . Au programme, des productrices et producteurs engagés, des associations locales, des artisans et artisanes, des animations, de la restauration et un gros gâteau d’anniversaire à partager.

Fréquence Bio organise la deuxième édition de son marché qui se déroulera le dimanche 14 juin de 11h à 17h sur le parking du magasin.

Au programme, des productrices et producteurs engagés, des associations locales, des artisans et artisanes, des animations, de la restauration et un gros gâteau d’anniversaire à partager.

Ouvert à toutes et à tous .

Biocoop Fréquence Bio Venoix 35 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 77 74 07 atoutain.pro@gmail.com

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English : Marché de Fréquence Bio

Fréquence Bio is organising the second edition of its market on Sunday 14 June. On the programme: committed producers, local associations, craftsmen and women, entertainment, food and a big birthday cake to share.

L’événement Marché de Fréquence Bio Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer