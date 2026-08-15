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AGENDA · Bourges

Marché de noel 2026 Ehpad de Bellevue Bourges

dimanche 6 décembre 2026 · Ehpad de Bellevue · Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
17:00
Lieu
Ehpad de Bellevue
Adresse
1 rue du président maulmont
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

L’association Loisirs et Culture et l’Ehpad de Bellevue organisent leur traditionnel marché de Noel le 6 décembre 2026.
Entrée gratuite aux visiteurs

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