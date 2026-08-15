AGENDA · Bourges
Marché de noel 2026 Ehpad de Bellevue Bourges
dimanche 6 décembre 2026 · Ehpad de Bellevue · Bourges
Informations pratiques
L’association Loisirs et Culture et l’Ehpad de Bellevue organisent leur traditionnel marché de Noel le 6 décembre 2026.
Entrée gratuite aux visiteurs
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