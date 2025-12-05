Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l’École vendredi 5 décembre 2025.

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05

2025-12-05

Marché de Noël

Allée centrale entre la salle Rabelais et le Hall Denfert.
Producteurs, artisans locaux, confection des enfants.
Buvette et restauration.   .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 66 56 18  apewilsondecouvertes@gmail.com

