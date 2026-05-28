Marché de Noël Route de Nurols Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Marché de Noël

Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Le comité des fêtes GALA organise son marché de Noël. Retrouvez des exposants axés sur les produits gastronomiques ou les idées cadeaux.

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Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 20 60

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English :

The GALA festival committee organizes its Christmas market. Find exhibitors focusing on gourmet products and gift ideas.

L’événement Marché de Noël Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène