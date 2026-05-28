Marché de Noël Route de Nurols Aurec-sur-Loire
dimanche 29 novembre 2026 · Route de Nurols · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Marché de Noël
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Le comité des fêtes GALA organise son marché de Noël. Retrouvez des exposants axés sur les produits gastronomiques ou les idées cadeaux.
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Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 20 60
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English :
The GALA festival committee organizes its Christmas market. Find exhibitors focusing on gourmet products and gift ideas.
L’événement Marché de Noël Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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