Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets Aix-en-Provence
Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets Aix-en-Provence vendredi 13 novembre 2026.
Aix-en-Provence
Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets
Du 13/11 au 31/12/2026 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 20h. Le vendredi et samedi de 10h à 21h30.
Les 24 et 31 décembre 10h à 19h
Pas de marché de Noël le 25 décembre. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-11-13
Les chalets accueillent une cinquantaine d’artisans et de commerçants, proposants une multitude d’idées cadeaux de Noël. Vin chaud, gourmandises en tout genre sont à déguster et à partager sur place.
Les gourmands peuvent se régaler et c’est aussi l’idéal si vous cherchez un cadeau de Noël original ! .
Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00
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English :
The chalets are home to some fifty craftsmen’s and tradesmen’s, offering a multitude of Christmas gift ideas. Mulled wine and treats of all kinds can be enjoyed and shared on site.
L’événement Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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