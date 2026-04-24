Marché de Noël de Bordeaux, Place des Quinconces, Bordeaux

Marché de Noël de Bordeaux 27 novembre – 27 décembre Place des Quinconces Gironde

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T11:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-27T11:00:00+01:00 – 2026-12-27T21:00:00+01:00

Vivez la magie de Noël à Bordeaux

Cette année, le marché de Noël de Bordeaux vous ouvre ses portes. Il sera ouvert tous les jours de 11h à 21h. Vous pourrez ainsi en profiter la journée pour faire vos emplettes, mais également lorsque la nuit sera tombée pour admirer lumières et décorations.

Au programme du Marché de Noël de Bordeaux : exposants et animations ! Pendant tout le mois de décembre, la ville de Bordeaux – par le biais de l’association des commerçants Bordeaux Mon Commerce – monte une nouvelle fois le tant attendu Marché de Noël !

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.marche-de-noel-bordeaux.com/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-tourism.co.uk/christmas/market »}, {« link »: « https://www.bordeaux-tourisme.com/noel/marche »}, {« link »: « https://www.burdeos-turismo.es/navidad/mercado »}]

Le Marché de Noël revient en décembre ! Entre illuminations et produits locaux, un mois de fête attend les visiteurs. marché noel

Thomas Sanson