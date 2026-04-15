Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Marché de Noël de la Mer

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Les 28 et 29 novembre 2026, Nausicaá vous invite à son Marché de Noël de la mer, sur son parvis. Découvrez une ambiance magique mêlant artisanat local, saveurs gourmandes, idées-cadeaux et animations pour petits et grands, avec la présence du Père Noël.

Accès libre. .

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99

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English :

L’événement Marché de Noël de la Mer Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale