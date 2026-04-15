Marché de Noël de la Mer Boulogne-sur-Mer
samedi 28 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Marché de Noël de la Mer
Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Les 28 et 29 novembre 2026, Nausicaá vous invite à son Marché de Noël de la mer, sur son parvis. Découvrez une ambiance magique mêlant artisanat local, saveurs gourmandes, idées-cadeaux et animations pour petits et grands, avec la présence du Père Noël.
Accès libre. .
Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99
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English :
L’événement Marché de Noël de la Mer Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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