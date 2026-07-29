Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Centre Hospitalier Craponne-sur-Arzon
vendredi 4 décembre 2026 · Centre Hospitalier · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne
Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 11:30:00
fin : 2026-12-04 19:30:00
Date(s) :
2026-12-04
On vous attend nombreux pour le marché de noël de l’hôpital de Craponne-sur-Arzon.
Venez passer un moment convivial pour petits et grands, au cœur de l’hôpital !
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Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 00 animation@hopital-craponne.fr
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English :
We look forward to seeing you at the Craponne-sur-Arzon hospital Christmas market.
Come and spend a convivial moment for young and old, in the heart of the hospital!
L’événement Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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