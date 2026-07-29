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Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Centre Hospitalier Craponne-sur-Arzon

vendredi 4 décembre 2026 · Centre Hospitalier · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Centre Hospitalier
Adresse
16 Rue de la Ratille
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Craponne-sur-Arzon

Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne

Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 11:30:00
fin : 2026-12-04 19:30:00

Date(s) :
2026-12-04

On vous attend nombreux pour le marché de noël de l’hôpital de Craponne-sur-Arzon.
Venez passer un moment convivial pour petits et grands, au cœur de l’hôpital !
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Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 00  animation@hopital-craponne.fr

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English :

We look forward to seeing you at the Craponne-sur-Arzon hospital Christmas market.
Come and spend a convivial moment for young and old, in the heart of the hospital!

L’événement Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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