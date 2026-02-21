Marché de Noël du Grinch Péristyle de l’Hôtel de ville Pont-à-Mousson

Marché de Noël du Grinch

Péristyle de l’Hôtel de ville 19 Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20 22:00:00

2026-12-20

Marché de Noël du Grinch dans le Péristyle de l’Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson

Organisé par l’ACDAMTout public

lady.bulle.studio@gmail.com

English :

Grinch Christmas Market in the Peristyle of Pont-à-Mousson Town Hall

Organized by ACDAM

