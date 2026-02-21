Marché de Noël du Grinch Péristyle de l’Hôtel de ville Pont-à-Mousson
Marché de Noël du Grinch Péristyle de l’Hôtel de ville Pont-à-Mousson dimanche 20 décembre 2026.
Marché de Noël du Grinch
Péristyle de l’Hôtel de ville 19 Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20 22:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Marché de Noël du Grinch dans le Péristyle de l’Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson
Organisé par l’ACDAMTout public
0 .
Péristyle de l’Hôtel de ville 19 Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est lady.bulle.studio@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grinch Christmas Market in the Peristyle of Pont-à-Mousson Town Hall
Organized by ACDAM
L’événement Marché de Noël du Grinch Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-21 par OT PONT A MOUSSON