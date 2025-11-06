Langeac

Marché de Noël | Langeac

Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-17

Marché de Noël avec plusieurs stands de vente de cadeaux & dégustation de produits gastronomiques (foie gras, huitres, vin chaud etc…) Animations pour petits & grands avec patinoire, ateliers, concerts, karaoké, calèche, visite du Père Noël…

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Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Christmas market with several stalls selling gifts & tasting gourmet products (foie gras, oysters, mulled wine etc…) Activities for young and old with ice rink, workshops, concerts, karaoke, horse-drawn carriage, visit from Santa Claus…

L’événement Marché de Noël | Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-11-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier