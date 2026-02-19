Marché de Noël

La commune de Long organisera son marché de Noël le samedi 12 décembre de 10h00 à 18h00. Vous trouverez des animations, des stands gourmands, des créateurs artisans et le père Noël !

Les inscriptions sont gratuites pour le marché de Noël.

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21 info.long80@gmail.com

The commune of Long will be holding its Christmas market on Saturday December 12 from 10:00 am to 6:00 pm. You’ll find entertainment, food stalls, craftsmen and Santa Claus!

Registration for the Christmas market is free.

